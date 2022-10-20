Полицейские спасли младенца с бабушкой, оставленных в машине в Тольятти | 360°

Происшествия 20 октября 2022, 16:28 Полицейские спасли младенца с бабушкой, оставленных в машине в Тольятти

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В Тольятти полицейские помогли выбраться из машины бабушке с младенцем, а также выйти из леса их родственникам, которые ушли за грибами и потерялись. Об этом написал сайт kp.ru.

Как рассказали в ОГИБДД Ставропольского района, в отдел полиции позвонила взволнованная женщина, которая рассказала о проблеме.

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Первым делом полицейские помогли бабушке с ребенком, поскольку шестимесячная девочка долгое время не ела, и ей срочно требовалось детское питание.

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Женщину с внучкой посадили в патрульный автомобиль и отвезли в ближайшие магазин. Далее инспекторы вернулись в лес, чтобы помочь выйти оттуда заблудившимся дедушке и матери ребенка.

Потерявшиеся грибники вышли на звук сигнализации. Медицинская помощь им не потребовалась.