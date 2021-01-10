Полицейские спасли 3-летнюю девочку при пожаре в Петербурге

По предварительной информации, в одной из квартир на Будапештской улице вечером в субботу произошел крупный пожар. В материале говорится, что родители трехлетней девочки вытолкнули ее из окна горящего дома, чтобы спасти от огня. Предварительно из квартиры было выброшено одеяло, которое полицейские растянули под окнами. Ребенка поймали, девочка не получила травм.

Полицейских пообещали представить к награде, отметили в пресс-службе администрации Фрунзенского района.

Как уточнил портал МВД Медиа, плед под окнами растянули заместитель начальника УМВД России по Фрунзенскому району города Санкт-Петербурга Александр Кузякин и врио заместителя начальника 5-го отдела полиции Алексей Малкин.

Вскоре на место происшествия приехали пожарные. Они спасли остальных жильцов указанной квартиры. Сейчас пожар полностью потушен, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным портала «78.ru», в результате происшествия погиб мужчина.