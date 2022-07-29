Полицейские составили четыре протокола из-за ДТП с бетономешалкой в Нижнем Новгороде

Серьезное ДТП произошло в Нижнем Новгороде. Там неуправляемая бетономешалка подредила три автомобиля. В результате на водителя составили четыре протокола. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Авария случилась днем 27 июля. Большегруз слетел с Почтового съезда и на высокой скорости врезался в три машины. Кроме того, он сломал торговую палатку. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Полицейские составили против водителя автомобиля четыре административных протокола.