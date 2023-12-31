Происшествия 31 декабря 2023, 09:13 Полицейские со стрельбой задержали вооруженного дебошира в Москве МВД Москвы: в Бирюлеве в подъезде жилого дома задержали мужчину с ружьем Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

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В Южном округе Москвы сотрудникам полиции пришлось открыть огонь при задержании дебошира. Предположительно, он попытался с ружьем проникнуть в чужую квартиру, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что ночью 30 декабря жители Бирюлева обратились к правоохранителям, заявив о вооруженном мужчине, который намеревался проникнуть в жилище в доме на Бирюлевской улице.

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Прибывшие по адресу полицейские нашли злоумышленника, державшего в руках ружье, на лестничной площадке девятого этажа. Сотрудники потребовали бросить оружие, в ответ на это мужчина направил ружье в их сторону. Полицейский выстрелил в нарушителя. Пострадавшему вызвали скорую помощь, после его увезли в больницу.

Охотничье гладкоствольное ружье МР-153 у подозреваемого изъяли. Сейчас МВД проверяет законность владения стволом. После случившегося также организовали проверку.

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