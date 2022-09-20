Полицейские сняли с рейса дебошира в аэропорту Челябинска | 360°

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Полицейские сняли с рейса дебошира в аэропорту Челябинска

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Пьяный мужчина устроил дебош в самолете, который следовал из Челябинска в Санкт-Петербург. Полиция задержала его еще до вылета. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ЛУ МВД на транспорте по региону.

Мужчина нецензурно ругался и пытался спровоцировать на скандал других пассажиров. В итоге члены экипажа обратились в полицию.

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«Старший бортпроводник воздушного судна составил рапорт о нарушении правил поведения на борту. Мужчину сняли с рейса», — уточнили в пресс-службе.

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