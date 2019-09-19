Полицейские сняли с авиарейса нетрезвого пилота

Командир экипажа Александр Слободчиков в свой выходной, 2 сентября, выпивал. Однако внезапно ему позвонили и вызвали на рейс из Тюмени в Сургут. Пилот прибыл в аэропорт, где его задержали стражи порядка. После этого он позвонил из отделения полиции диспетчеру своей авиакомпании и пожаловался на работу.

«Я был пьяный! У меня два дня выходных, я сидел-гулял. А вы меня не предупредили о том, что поставили этот рейс. Зачем, объясните, пожалуйста? Два дня выходных, у меня праздник!» — сказал Александр диспетчеру.

Полицейские отметили, что мужчина хоть и был нетрезв, но хорошо соображал и не хамил. Диспетчер отметил, что не понимает, почему задержанный командир экипажа посетовал на работу.

«Ну вы рядом же сидите, ну сделайте что-нибудь! Я сижу в полиции — в обезьяннике. Ваш командир AZUR сидит в обезьяннике и ждет рейса — вы можете такое представить?! Сделайте мне рейс на утро!» — ответил пилот.

Правоохранители предъявили Слободчикову статью «Мелкое хулиганство». Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Представители AZUR air заявили РИА ФАН, что задержанный пилот был пассажиром рейса другой авиакомпании.

«Из Тюмени в Сургут Слободчиков А.В. 2 сентября вылетал пассажиром на рейсе сторонней авиакомпании, где и произошло его снятие с рейса. В этот же день, после получения информации о данном инциденте, авиакомпания AZUR air отстранила этого сотрудника от выполнения запланированной программы полетов и вызвала в Москву для разбирательства», — сказали в пресс-службе.

Авиакомпания AZUR air ведет служебное расследование.