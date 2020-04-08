Полицейские ранили мужчину во время погони в Петербурге

Инцидент случился на улице Руставели. Наряд ДПС пытался остановить автомобиль. Водитель намеренно заблокировал движение общественного транспорта. Мужчина проигнорировал просьбу остановиться и помчался в сторону Ленобласти.

К погоне подключился наряд ППС. В Мурино полицейские открыли огонь, водитель продолжил скрываться. Остановить его смогли лишь в деревне Новое Девяткино. Мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение.

31-летний водитель и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения.

Во время погони водитель был ранен в левую ногу. Медики оказали ему помощь. Ему выписали протокол.