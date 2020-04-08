08 апреля 2020, 13:26
Полицейские ранили мужчину во время погони в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицейские устроили погоню за водителем, нарушившим правила дорожного движения. В погоне сотрудники правоохранительных органов использовали оружие. Об этом написал сайт «Известия».
Инцидент случился на улице Руставели. Наряд ДПС пытался остановить автомобиль. Водитель намеренно заблокировал движение общественного транспорта. Мужчина проигнорировал просьбу остановиться и помчался в сторону Ленобласти.
К погоне подключился наряд ППС. В Мурино полицейские открыли огонь, водитель продолжил скрываться. Остановить его смогли лишь в деревне Новое Девяткино. Мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение.
31-летний водитель и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения.
Во время погони водитель был ранен в левую ногу. Медики оказали ему помощь. Ему выписали протокол.