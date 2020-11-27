Полицейские ранили девочку во время погони в Адыгее

В минувшую среду сотрудники ДПС попытались остановить отечественную легковушку, но водитель проигнорировал их требования и продолжил движение. Правоохранителям удалось задержать нарушителя, но при этом им пришлось применить табельное оружие. В результате ранение получила 14-летняя пассажирка. Ей оказали помощь и госпитализировали.