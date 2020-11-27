27 ноября 2020, 21:22
Полицейские ранили девочку во время погони в Адыгее
В Адыгее во время погони за нарушителем ПДД стражи правопорядка ранили 14-лентюю девочку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
В минувшую среду сотрудники ДПС попытались остановить отечественную легковушку, но водитель проигнорировал их требования и продолжил движение. Правоохранителям удалось задержать нарушителя, но при этом им пришлось применить табельное оружие. В результате ранение получила 14-летняя пассажирка. Ей оказали помощь и госпитализировали.