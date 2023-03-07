07 марта 2023, 16:56
Полицейские проверят обстоятельства смертельного ДТП на Обводном канале в Петербурге
В Петербурге начали проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло в арке одного из домов на Обводном канале. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по региону.
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В воскресенье, 5 марта, автомобиль Lada Granta под управлением мигранта сбил 61-летнего мужчину. Он лежал в арке на проезжей части. От полученных травм пострадавший скончался на месте. А водитель скрылся с места происшествия.
ДТП
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