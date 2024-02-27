Эксклюзив 27 февраля 2024, 23:40 «Полицейские проверяют мужчин». Односельчанка погибшей под Псковом школьницы рассказала о ее поисках Односельчане назвали неблагополучной семью погибшей под Псковом девочки РИА «Новости»

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В Псковской области нашли тело 11-летней школьницы, пропавшей почти два месяца назад. Односельчане девочки рассказали «360», что сейчас полицейские обходят дома и берут анализы у мужчин. Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

Исчезла в Новый год

Мария (имя изменено) пропала 1 января в деревне Полоное Псковской области. Днем девочка пошла гулять с подругами. В этот момент ее дедушка спал. Когда он проснулся, ребенка нигде не было. Он позвонил тете девочки и они вместе начали искать ее.

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«Сказал, что ребенок пропал — не найти. Мы пошли искать. Искали до 21:00 ребенка», — рассказала женщина.

Родственники опросили соседей и детей, с которыми гуляла Мария, но ее саму не нашли. В итоге они вызвали полицию. По словам тети пропавшей девочки, она настаивала, что ребенка надо искать на речке, но полицейские не стали проверять ее версию. Женщина записала видеообращение к правозащитнице Светлане Цыбульской с просьбой помочь в поисках.

«Я пошла на речку, смотрела как [волонтеры] ищут. Куртку нашли 2 января в речке. И с 2 числа мы не можем найти ребенка в этой речке», — пожаловалась родственница пропавшей девочки.

Неблагополучная семья

Правозащитник общественной организации «Талантливые рома» Светлана Цыбульская рассказала «360», что по просьбе родственников помогала организовать поиски девочки. По ее словам, соседи и знакомые характеризовали ребенка исключительно с положительной стороны.

«Девочка была послушной. Быстрая, шустрая как все дети. Спокойная девочка была. Со стороны соседей никаких негативных оценок мы не слышали», — рассказала правозащитница.

Жительница деревни Полоное на условиях анонимности рассказала «360» о семье погибшей девочки. По ее словам, мама у ребенка — наркоманка и живет в Пскове. Поэтому детей давно воспитывает дедушка. У Марии осталось двое братьев 13 и 15 лет. Семья живет на детские пособия.

По словам женщины, жители деревни не могут поверить в случившееся.

«Все в шоке, что произошло вообще в деревне. Сейчас полиция обходят дома и берет у мужчин анализы», — добавила женщина.