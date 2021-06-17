Полицейские пришли в ресторан Москве, который работал ночью вопреки запрету. Видео

Полицейские пришли в ресторан «Чайхана Нават» в центре Москвы, который был открыт после 23:00, хотя по антиковидным правилам заведение уже должно было прекратить работу. Теперь ресторан на Профсоюзной могут закрыть на 90 суток.

В Москве в июне на фоне роста заболеваемости ковидом ввели коронавирусные ограничения. Ночным клубам, ресторанам и барам запретили обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

Представители Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с сотрудниками полиции регулярно проводят рейды для проверки соблюдения запрета. И в ночь на среду они обошли более 130 заведения в столице. Нарушения были выявлены в ресторанах «Чайхана Нават» и «Паста и Баста». Теперь заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей. А если будет установлен факт причинения вреда здоровью, то рестораны могут закрыть на три месяца.

Ранее инспекторы в Москве опечатали ресторан Gucci Shop & Bar на Патриарших прудах. В кафе тоже были выявлены нарушения по профилактике рисков коронавируса.