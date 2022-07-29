Полицейские Приморья раскрыли преступление 16-летней давности

В поселке Хрустальный Кавалеровского района Приморского края сотрудники полиции раскрыли преступление 2006-го года, связанное с изнасилованием. Об этом написал «Мэшсити».

По их данным, в тот год мужчина ворвался в дом к женщине и, угрожая ножом, изнасиловал ее. Во время попадания в жилище, злоумышленник оставил отпечатки пальцев на стекле в веранде.

Сотрудники полиции сравнили те отпечатки с имеющими в базе и вышли на след мужчины 1978 года рождения. В 2011 году мужчина совершил административный проступок. Во время допроса он признался об изнасчиловании. Расследование дела продолжается.