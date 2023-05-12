Происшествия 12 мая 2023, 15:36 Полицейские применили табельное оружие в погоне за лихачом в Ленинградской области МВД: полицейские задержали пьяного лихача, уехавшего от ГИДД в Ленинградской области

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Сотрудники полиции задержали жителя поселка Бородинский Ленинградской области, уехавшего от преследования ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

На мужчину составили административные протоколы, а его автомобиль поместили на штрафстоянку.

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ЧП произошло вечером 9 мая: автоинспекторы попытались остановить водителя на Land Cruiser Prado, но он увеличил скорость. Полицейские бросились в погоню, в ходе которой один из инспекторов произвел несколько выстрелов в воздух.

Однако водителю иномарки удалось скрыться. Спустя некоторое время автомобиль обнаружили в поселке Бородинский.

Правоохранители задержали 60-летнего лихача по месту жительства. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Ранее в Красноярском крае мужчина устроил гонку с инспекторами ГИБДД, но его автомобиль загорелся на трассе.