Происшествия 24 марта 2024, 17:40 Полицейские прибыли к Crocus City Hall через пять минут после сообщения о стрельбе МВД: полиция прибыла к Crocus City Hall через пять минут после сообщения о ЧП Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Сотрудники полиции прибыли к концертному залу Crocus City Hall через пять минут после сообщения о стрельбе. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Информация в СМИ о том, что правоохранители ненадлежащим образом среагировали на ЧП, не соответствует действительности. Волк призвала журналистов и блогеров доверять только официальным сведениям.

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Представитель МВД прокомментировала видео в Сети, на котором якобы запечатлели полицейского-кинолога со служебной собакой, покидающего место ЧП сразу после начала стрельбы.

«Человек в камуфляжной форме с собакой, запечатленный на видео, отношения к органам внутренних дел не имеет», — заключила Волк.

Специалист АНО «Диалог» Тимофей Ви ранее обнаружил признаки фейка на фотографии предполагаемых террористов, где боевики подняли вверх левую руку. Эксперт подчеркнул, что в исламе эта рука считается «грязной», ею нельзя указывать на Аллаха.