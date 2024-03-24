24 марта 2024, 17:40
Полицейские прибыли к Crocus City Hall через пять минут после сообщения о стрельбе
МВД: полиция прибыла к Crocus City Hall через пять минут после сообщения о ЧП
Сотрудники полиции прибыли к концертному залу Crocus City Hall через пять минут после сообщения о стрельбе. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
Информация в СМИ о том, что правоохранители ненадлежащим образом среагировали на ЧП, не соответствует действительности. Волк призвала журналистов и блогеров доверять только официальным сведениям.
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Представитель МВД прокомментировала видео в Сети, на котором якобы запечатлели полицейского-кинолога со служебной собакой, покидающего место ЧП сразу после начала стрельбы.
«Человек в камуфляжной форме с собакой, запечатленный на видео, отношения к органам внутренних дел не имеет», — заключила Волк.
Специалист АНО «Диалог» Тимофей Ви ранее обнаружил признаки фейка на фотографии предполагаемых террористов, где боевики подняли вверх левую руку. Эксперт подчеркнул, что в исламе эта рука считается «грязной», ею нельзя указывать на Аллаха.
Стрельба
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Полиция
Стрельба в Crocus City Hall
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