Полицейские предотвратили самоубийство на северо-западе столицы

Представители управления МЧС по Москве в 09:35 получили сообщение, что в районе Строгино мужчина угрожает покончить с собой. Спасательное подразделение приехало в указанное место. В тот момент с москвичом уже работали полицейские.

Отмечается, что гражданин находится в безопасности, его передали медицинским специалистам.