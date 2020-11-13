13 ноября 2020, 14:37
Полицейские предотвратили самоубийство на северо-западе столицы
Сотрудники полиции предотвратили самоубийство на северо-западе столицы, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Представители управления МЧС по Москве в 09:35 получили сообщение, что в районе Строгино мужчина угрожает покончить с собой. Спасательное подразделение приехало в указанное место. В тот момент с москвичом уже работали полицейские.
Отмечается, что гражданин находится в безопасности, его передали медицинским специалистам.