Полицейские помогли водителю застрявшего снегохода в ЯНАО

Водитель снегохода перевернулся на дороге Сургут — Салехард в ЯНАО. Ему помогли полицейские. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Уточняется, что мужчина пытался решить проблему сам, но ничего не вышло. В итоге его обнаружили полицейские. Они вытащили снегоход с помощью лебедки, и водитель смог поехать дальше.

Ранее машина спецтехники по уборке улиц попала в ДТП с двумя другими машинами во Владимире. Пострадали два человека.