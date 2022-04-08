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    08 апреля 2022, 16:43

    Полицейские помогли водителю застрявшего снегохода в ЯНАО

    Дарья Морозова

    Водитель снегохода перевернулся на дороге Сургут — Салехард в ЯНАО. Ему помогли полицейские. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Уточняется, что мужчина пытался решить проблему сам, но ничего не вышло. В итоге его обнаружили полицейские. Они вытащили снегоход с помощью лебедки, и водитель смог поехать дальше.

    Ранее машина спецтехники по уборке улиц попала в ДТП с двумя другими машинами во Владимире. Пострадали два человека.