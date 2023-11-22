Происшествия 22 ноября 2023, 11:55 Полицейские помогли отбуксировать сломанный автомобиль на заснеженной трассе под Пензой

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Правоохранители оказали помощь водителю, машина которого сломалась посреди трассы Нижний Новгород — Саратов. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на данные региональной ГИБДД.

По информации ведомства, инспекторы заметили на обочине заснеженной дороги автомобиль Lada Granta. Внутри находились трое мужчин.

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Они рассказали, что направлялись в командировку, однако по пути из строя вышел бензонасос. Стражи порядка помогли отбуксировать легковушку на ближайшую парковку. Оттуда транспортное средство забрали на станцию техобслуживания.