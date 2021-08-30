Полицейские поймали водителя при попытке скрыться в Забайкалье

В Забайкальском крае автомобилист попытался скрыться от полицейских, но вписался в дорожное ограждение и был пойман. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

В Краснокаменске водитель на чужом авто нарушил правила ПДД и попытался скрыться от автоинспекторов. Во время погони мужчина разбил машину и решил вместе с пассажирами убежать от стражей правопорядка. Однако они задержали автомобилиста. Обстоятельства случившегося выясняются.