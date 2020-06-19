Полицейские поймали угонщика автомобиля вице-мисс Великий Новгород

Преступником оказался 36-летний уроженец Ростовской области. Отмечается, что мужчина давно приметил себе этот автомобиль. Он даже ездил в Новгород, но ждал, когда 22-летняя девушка перегонит машину в Петербург.

По данным правоохранителей, подозреваемый был очень осторожным. На кражу он ехал на общественном транспорте или пользовался каршерингом, оставил дома телефон, а также старался не попадать на камеры видеонаблюдения.

Мужчина угнал иномарку за пять миллионов рублей, когда вице-мисс привезла ее на техобслуживание.