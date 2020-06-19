19 июня 2020, 16:12
Полицейские поймали угонщика автомобиля вице-мисс Великий Новгород
В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля вице-мисс Великий Новгорода. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Преступником оказался 36-летний уроженец Ростовской области. Отмечается, что мужчина давно приметил себе этот автомобиль. Он даже ездил в Новгород, но ждал, когда 22-летняя девушка перегонит машину в Петербург.
По данным правоохранителей, подозреваемый был очень осторожным. На кражу он ехал на общественном транспорте или пользовался каршерингом, оставил дома телефон, а также старался не попадать на камеры видеонаблюдения.
Мужчина угнал иномарку за пять миллионов рублей, когда вице-мисс привезла ее на техобслуживание.