Полицейские поймали стрелка-угонщика во Владивостоке

По данным издания, все началось со встречи продавца и потенциального покупателя внедорожника Toyota Land Cruiser Cygnus. Мужчины обсуждали условия сделки в тот момент, когда «покупатель» выстрелил в грудь продавцу из арбалета, скрывшись с машиной.

Спустя непродолжительное время наряд ДПС задержал похищенный внедорожник. За рулем джипа был 44-летний житель Комсомольска-на-Амуре.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей. Возбуждено дело о разбое в крупном размере — в Стрелок-угонщик может лишиться свободы на срок до 12 лет.