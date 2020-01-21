21 января 2020, 19:07
Полицейские поймали стрелка-угонщика во Владивостоке
Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов задержали угонщика, пытавшегося похитить джип с помощью арбалета. Об этом сообщило издание vostokmedia.com.
По данным издания, все началось со встречи продавца и потенциального покупателя внедорожника Toyota Land Cruiser Cygnus. Мужчины обсуждали условия сделки в тот момент, когда «покупатель» выстрелил в грудь продавцу из арбалета, скрывшись с машиной.
Спустя непродолжительное время наряд ДПС задержал похищенный внедорожник. За рулем джипа был 44-летний житель Комсомольска-на-Амуре.
Отмечается, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей. Возбуждено дело о разбое в крупном размере — в Стрелок-угонщик может лишиться свободы на срок до 12 лет.