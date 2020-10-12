Полицейские поймали ребенка, угнавшего школьный автобус в США

Уточняется, что ребенку удалось пробраться в пустой автобус и завести его. Он смог проехать около получаса. После этого он столкнулся с газопроводом, а следом — с деревом, пишет сайт «Свободная пресса».

По данным журналистов, в погоне за транспортным средством участвовало несколько полицейских автомобилей и около десяти представителей правоохранительных органов. В настоящий момент ребенок-угонщик задержан.