12 октября 2020, 10:40
Полицейские поймали ребенка, угнавшего школьный автобус в США
Полицейские после продолжительных преследований поймали угнавшего школьный автобус 11-летнего ребенка. Инцидент с мальчиком произошел в городе Батон-Руж, штат Луизиана, информирует телеканал WBRZ.
Уточняется, что ребенку удалось пробраться в пустой автобус и завести его. Он смог проехать около получаса. После этого он столкнулся с газопроводом, а следом — с деревом, пишет сайт «Свободная пресса».
По данным журналистов, в погоне за транспортным средством участвовало несколько полицейских автомобилей и около десяти представителей правоохранительных органов. В настоящий момент ребенок-угонщик задержан.