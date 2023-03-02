Происшествия 02 марта 2023, 15:09 Полицейские поймали предполагаемого хулигана, устроившего стрельбу в кафе в Ленобласти

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Полицейские задержали в Московском районе Петербурга мужчину, которого подозревают в стрельбе по посетителям в одном из кафе в Ленобласти в прошлом году. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Двое человек пострадали от действий стрелка в одном из кафе в Коробицыно в начале апреля 2022 года. С одним из пострадавших мужчина сначала подрался, а потом дважды выстрелил ему в ноги из травматического пистолета. Раненого пришлось госпитализировать, а сам нарушитель скрылся. Но вскоре в медучреждение обратился и другой пострадавший, тоже с ранением.

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По данному факту возбуждили уголовное дело по статье «Хулиганство». У задержанного изъяли травматический пистолет.

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