Полицейские поймали и обезвредили гулявшего по улицам Чебоксар медведя

По данным издания, очевидцы заметили медведя накануне в районе поселка Соляное. Косолапый попал на видео с авторегистратора. Сотрудники полиции нашли его сегодня утром в Новоюжном микрорайоне. Вместе со специалистами они оцепили территорию, усыпили животное и вывезли его за город.

«Информация о возможном втором медведе, которая распространяется в социальных сетях в Интернете, не нашла подтверждения», — пояснили в пресс-службе ведомства.