Полицейские поймали и обезвредили гулявшего по улицам Чебоксар медведя
В Чебоксарах (Чувашия) стражи порядка поймали медведя, который разгуливал по одному из районов города. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
По данным издания, очевидцы заметили медведя накануне в районе поселка Соляное. Косолапый попал на видео с авторегистратора. Сотрудники полиции нашли его сегодня утром в Новоюжном микрорайоне. Вместе со специалистами они оцепили территорию, усыпили животное и вывезли его за город.
«Информация о возможном втором медведе, которая распространяется в социальных сетях в Интернете, не нашла подтверждения», — пояснили в пресс-службе ведомства.