Полицейские поделились подробностями смертельного ДТП в Свердловской области с грузовиком | 360°

28 октября 2022, 19:15
Полицейские поделились подробностями смертельного ДТП в Свердловской области с грузовиком
Смертельное ДТП произошло на Московском тракте в Свердловской области. Сотрудники полиции поделились подробностями случившегося. Об этом сообщил Tagilcity.ru со ссылкой на Е1.
Авария случилась в мае 2022 года. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в КамАЗ. Кроме того, мужчина сбил троих дорожных рабочих. В результате виновник происшествия и дорожники погибли.
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В ходе расследования удалось установить, что водитель фуры был трезв и не спал за рулем. Мужчина попытался экстренно затормозить, однако сделать это не получилось.
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ДТП
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