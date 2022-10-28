Полицейские поделились подробностями смертельного ДТП в Свердловской области с грузовиком | 360°

Происшествия 28 октября 2022, 19:15 Полицейские поделились подробностями смертельного ДТП в Свердловской области с грузовиком

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Смертельное ДТП произошло на Московском тракте в Свердловской области. Сотрудники полиции поделились подробностями случившегося. Об этом сообщил Tagilcity.ru со ссылкой на Е1.

Авария случилась в мае 2022 года. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в КамАЗ. Кроме того, мужчина сбил троих дорожных рабочих. В результате виновник происшествия и дорожники погибли.

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В ходе расследования удалось установить, что водитель фуры был трезв и не спал за рулем. Мужчина попытался экстренно затормозить, однако сделать это не получилось.

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