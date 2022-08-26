Полицейские Петербурга завели дело на мужчину, который напал на девочку-подростка

Полицейские возбудили уголовное дело против злоумышленника, который напал с ножом на девочку-подростка в Петергофе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные Следственного комитета.

Ситуация произошла 24 августа на Разводной улице. Злоумышленник нанес 12-летней девочке несколько ударов ножом. Врачи диагностировали у нее резаную рану скулы и ссадину правой щеки. На данный момент пострадавшая проходит домашнюю реабилитацию. Сотрудники органов решают вопрос о заключении фигуранта дела под стражу.