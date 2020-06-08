Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка

Инцидент произошел минувшей ночью в Лыжном переулке, 7. Неизвестный ударил подростка ножом и скрылся. Очевидец вызвал полицию и скорую помощь.

Пострадавший скончался в машине медиков. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний мужчина. Он пырнул ножом парня в ходе конфликта.