08 июня 2020, 12:11
Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка
В Лыжном переулке Санкт-Петербурга произошло убийство. Мужчина ударил ножом 17-летнего парня. От полученных травм он скончался. Полицейские задержали подозреваемого. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Инцидент произошел минувшей ночью в Лыжном переулке, 7. Неизвестный ударил подростка ножом и скрылся. Очевидец вызвал полицию и скорую помощь.
Пострадавший скончался в машине медиков. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний мужчина. Он пырнул ножом парня в ходе конфликта.