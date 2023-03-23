23 марта 2023, 13:46
Полицейские Петербурга задержали мужчину, который сообщил о ложном минировании вокзала
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщил о якобы готовящемся теракте на Финляндском вокзале. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу СКР.
Житель Карелии, проживающий в хостеле на Гончарной улице, позвонил на номер экстренной службы и сообщил о минировании вокзала в центре города.
Реклама
Отмечается, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Специалисты выясняют детали произошедшего.
Реклама
Санкт-Петербург
Реклама
Реклама