Происшествия 23 марта 2023, 13:46 Полицейские Петербурга задержали мужчину, который сообщил о ложном минировании вокзала

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщил о якобы готовящемся теракте на Финляндском вокзале. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу СКР.

Житель Карелии, проживающий в хостеле на Гончарной улице, позвонил на номер экстренной службы и сообщил о минировании вокзала в центре города.

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Отмечается, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Специалисты выясняют детали произошедшего.

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