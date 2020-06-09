Полицейские Петербурга обнаружили крупную партию наркотиков у студента

На пассажирском месте иномарки сидела 27-летняя девушка. Сотрудники правоохранительных органов проверили ее сумку и обнаружили внутри 200 граммов мефедрона.

По словам Кевина, он забрал закладку в поселке Рощино Ленинградской области. Студент планировал перепродать психотропы. Он заверил, что девушка не знала о том, что находится в пакете.

Против молодого человека возбудили уголовное дело.