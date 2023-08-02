Происшествия 02 августа 2023, 16:56 Полицейские организовали проверку после избиения двух парней в центре Нижнего Новгорода

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Сотрудники полиции Нижнего Новгорода организовали проверку после избиения двух молодых людей 18 и 19 лет на Большой Покровской улице. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Массовая драка произошла в центре города ночью 1 августа. Неизвестные избили парней за то, что у одного из них был белый цвет волос.

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Отмечается, что пострадавшие обратились в полицию, в настоящее время идет поиск свидетелей происшествия.