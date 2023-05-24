Происшествия 24 мая 2023, 12:29 Полицейские обнаружили склад с нелегальным алкоголем в Ленобласти

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Сотрудники полиции Ленинградской области обнаружили склад с крупной партией контрафактного сидра недалеко от деревни Большое Тешково. Об этом сообщили «Невские новости».

В складском помещении правоохранители нашли около шести тысяч бутылок с сидром. Представители оптовой компании, которые арендовали склад, не смогли предоставить указывающие на легальность производства документы.

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Отмечается, что контрафактный алкоголь отправили на экспертизу.