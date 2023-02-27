Происшествия 27 февраля 2023, 15:28 Полицейские обнаружили схрон с боеприпасами в Запорожской области МВД: оперативники угрозыска вскрыли тайник с боеприпасами в Запорожской области

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Сотрудники уголовного розыска вскрыли оборудованный в земле тайник украинских боевиков в селе Давыдовка в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Полицейские извлекли из тайника пять запечатанных ящиков со 140 осколочно-фугасными снарядами калибром 30 миллиметров, а также два осколочно-фугасных снаряда калибром 100 миллиметров.

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По полученной оперативной информации, тайник организовали украинские военнослужащие во время отступления с территории региона.

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На место ЧП прибыли саперы Росгвардии, которые ликвидировали содержимое схрона накладным зарядом.

«Правоохранители продолжат системную работу по пресечению и обнаружению незаконного оборота боеприпасов и оружия», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что спецназовцы Росгвардии обнаружили тайник с боеприпасами ВСУ в Донецкой Народной Республике.