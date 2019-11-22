Полицейские обнаружили погибшим 60-летнего любителя БДСМ

В квартире погибшего оперативники нашли огромное количество всевозможных секс-игрушек. Судя по всему, пенсионер увлекался БДСМ. Когда полицейские обнаружили тело, на нем из одежды был только комплект женского белья, а на экране компьютера непрерывно крутились порнографические видеоролики. Как установили полицейские, квартира была закрыта изнутри. Сведений о каких-либо гостях в день гибели мужчины у полиции пока нет.