Полицейские обнаружили погибшим 60-летнего любителя БДСМ
Тело пожилого любителя БДСМ нашли в квартире на Васильевском острове в Петербурге, сообщили "Невские новости" Мужчина был обнаружен с признаками насильственной смерти, однако, по мнению следователей, в момент гибели он был один.
В квартире погибшего оперативники нашли огромное количество всевозможных секс-игрушек. Судя по всему, пенсионер увлекался БДСМ. Когда полицейские обнаружили тело, на нем из одежды был только комплект женского белья, а на экране компьютера непрерывно крутились порнографические видеоролики. Как установили полицейские, квартира была закрыта изнутри. Сведений о каких-либо гостях в день гибели мужчины у полиции пока нет.