Полицейские обнаружили почти килограмм наркотиков в тайнике в Ноябрьске

Полицейские обнаружили 998 граммов синтетического наркотика в Ноябрьске, вещество было спрятано в тайнике возле дороги. Задержан подозреваемый, сообщило «Ямал-Медиа».

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники задержали жителя Самары 1971 года рождения, который, предположительно, спрятал наркотик. Возбуждено уголовное дело.