Полицейские обнаружили партию наркотиков в ходе другого расследования

Полицейские задержали трех мужчин в возрасте от 20 до 27 лет. Они подозревались в поджоге автомобиля BMW Х5. После обысков в квартире у злоумышленников были найдены наркотики. У старшего хранилось 8,11 грамма метадона. В доме, где проживают другие подозреваемые, обнаружили плантацию конопли.

Возбуждено уголовное дело.