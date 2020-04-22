22 апреля 2020, 14:12
Полицейские обнаружили партию наркотиков в ходе другого расследования
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупную партию наркотиков во время расследования о поджоге машины в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Полицейские задержали трех мужчин в возрасте от 20 до 27 лет. Они подозревались в поджоге автомобиля BMW Х5. После обысков в квартире у злоумышленников были найдены наркотики. У старшего хранилось 8,11 грамма метадона. В доме, где проживают другие подозреваемые, обнаружили плантацию конопли.
Возбуждено уголовное дело.