13 марта 2024, 18:03
Полицейские обнаружили крупную нарколабораторию в Ленобласти
Сотрудники полиции обнаружили крупную нарколабораторию по производству мефедрона в поселке Глажево Киришского района Ленинградской области. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
По предварительной информации, цех располагался в частном доме. Во время обысков правоохранители нашли лабораторное оборудование и контейнеры с белым порошком общей массой около 19 килограммов.
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Отмечается, что по подозрению в организации нарколаборатории задержали двух мужчин и одну женщину.
Наркотики
Ленинградская область
Полиция
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