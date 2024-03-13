Происшествия 13 марта 2024, 18:03 Полицейские обнаружили крупную нарколабораторию в Ленобласти

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Сотрудники полиции обнаружили крупную нарколабораторию по производству мефедрона в поселке Глажево Киришского района Ленинградской области. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По предварительной информации, цех располагался в частном доме. Во время обысков правоохранители нашли лабораторное оборудование и контейнеры с белым порошком общей массой около 19 килограммов.

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Отмечается, что по подозрению в организации нарколаборатории задержали двух мужчин и одну женщину.