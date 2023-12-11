Происшествия 11 декабря 2023, 13:47 Полицейские объявили в розыск мужчину, устроившего стрельбу в Ленобласти

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Сотрудники полиции объявили в розыск подозреваемого в стрельбе во время дорожного конфликта в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербурга и области.

По данным ведомства, мужчина открыл огонь в субботу, 9 декабря, на Приозерском шоссе между поселками Орехово и Иваново. Он ранил человека из травматического пистолета в голень, пострадавшего доставили в больницу.

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Отмечается, что специалисты устанавливают детали стрельбы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.