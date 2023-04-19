Происшествия 19 апреля 2023, 15:03 Полицейские Новосибирской области задержали водителя, который сбил на переходе двоих детей

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Полицейские Бердска Новосибирской области задержали водителя, который сбил двоих детей на пешеходном переходе и покинул место ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные регионального ГИБДД.

Авария произошла 16 апреля. Злоумышленник за рулем Mercedes сбил семилетнего мальчика и девятилетнюю девочку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. После этого он уехал с места аварии. Детей доставили в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести.

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Накануне водителя удалось задержать. Его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.