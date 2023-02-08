Происшествия 08 февраля 2023, 19:14 Полицейские Нижнего Новгорода задержали водителя, который дрифтовал с человеком на крыше

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Сотрудники ГИБДД Нижнего Новгорода задержали мужчину, который устроил дрифт с человеком на крыше автомобиля. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Ситуация произошла в Автозаводском районе 4 февраля. Водитель устроил дрифт на парковке торгового центра. В этот момент на крыше авто находился человек.

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Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД по Нижнему Новгороду выяснили, что за рулем машины в момент происшествия находился 19-летний местный житель. У молодого человека не было водительских прав. На него составили четыре административных протокола.

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