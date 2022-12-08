Происшествия 08 декабря 2022, 17:09 Полицейские Нижнего Новгорода нашли подростков, разрисовавших подземный переход

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Шестеро подростков извинились за порчу стен в подземном переходе в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на региональную пресс-службу ГУ МВД.

Группа подростков собралась в подземном переходе, где они потом нарисовали граффити. Отмечается, что обучающихся в школах и колледжах вандалов разыскали полицейские.

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Кроме того, один из подростков курил в торговом центре, на него завели административное дело.

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