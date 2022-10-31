Полицейские нашли злоумышленника, который устроил свалку из трупов гусей в Ростовской области | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 18:42 Полицейские нашли злоумышленника, который устроил свалку из трупов гусей в Ростовской области

Читать 360tv в

Жители поселка Керчикский Ростовской области пожаловались на свалку из сотен трупов густей. Накануне сотрудники полиции вычислили злоумышленника, который стоял за этим. Об этом сообщил RostovGazeta со ссылкой на региональное управление ветеринарии.

Под подозрение попал местный предприниматель. На место происшествия прибыли сотрудники Минприроды региона и ветеринарные врачи. Они провели анализы на предмет вируса птичьего гриппа. Его обнаружить не удалось.

Реклама

Свалку уничтожили, после чего провели дезинфекцию территорий. Кроме того, сотрудники органов провели проверку у хозяина погибших животных.

Реклама

«Условия содержания птицы не соответствуют ни ветеринарным, ни санитарно-техническим, ни зоотехническим требованиям», — отметили в ведомстве.