Происшествия 16 февраля 2023, 12:10 Полицейские нашли в Тольяти двух объявленных в федеральный розыск братьев

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Полицейские задержали в Тольятти двух братьев, которых объявили в федеральный розыск за нарушение административного надзора. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции делали обход одного из домов. Они заметили двух подозрительных мужчин, которые при виде правоохранителей бросились бежать. Но скрыться им не удалось.

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Полицейские задержали мужчин, которые оказались двумя ранее судимыми братьями. Они недавно вышли по УДО, но не соблюдали правила административного надзора. Поэтому мужчин объявили в федеральный розыск.

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