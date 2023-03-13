Происшествия 13 марта 2023, 20:23 Полицейские нашли схрон с боеприпасами в Запорожской области Схрон с боеприпасами нашли в заброшенном доме в Запорожской области

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Оперативники уголовного розыска ВУ МВД России в Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В операции также участвовали сотрудники уголовного розыска, ОМОНа и Росгвардии.

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Тайник нашли в подвале заброшенного нежилого здания недалеко от памятника «Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны», в районе села Зеленая Балка Васильевского района Запорожской области.

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В схроне находились 15 гранат различных типов и 19 взрывателей к ним, три тротиловые шашки массой 1,2 килограмма, ручной противотанковый гранатомет, четыре выстрела для ручного гранатомета и 4000 патронов к различным видам стрелкового оружия. Кроме того, в тайнике обнаружили форму украинских боевиков.

Оперативники направили находки на экспертизу, по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.

Полицейские активно работают над тем, чтобы находить и обезвреживать в новых регионах России факты незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В этот же день на территории Запорожской области в селе Озерном Веселовского района был найден схрон с танковыми снарядами. В тайнике находились 52 танковых осколочно-фугасных снаряда калибром 125 миллиметров, 17 кумулятивных танковых снарядов и 68 пороховых зарядов к танковым снарядам.

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