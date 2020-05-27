Полицейские нашли похищенную двухлетнюю девочку на Чукотке

Ранее в полицию Анадыря поступило заявление о пропажи двухлетней девочки. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным следствия, ребенка похитил 54-летний житель Чукотки. Он воспользовался тем, что коляска с девочкой какое-то время находилась без присмотра. Мотивы похищения устанавливаются.