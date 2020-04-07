Полицейские нашли пистолет у мужчины, ограбившего доставщика еды

Полицейские поймали подозреваемых в нападении на доставщика еды в центре Санкт-Петербурга. У одного из них обнаружили пистолет и 20 патронов. Злоумышленник сообщил, что оружие он нашел ранее у дома 111 по проспекту Стачек. По его словам, он собирал сдать находку, но не успел.

Против мужчин возбуждены уголовные дела.