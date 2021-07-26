Полицейские нашли пакетики с наркотиками в петербургском клубе

В Санкт-Петербурге правоохранители проверили один из городских клубов, в котором нашли пакетики с запрещенными веществами. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков пришли с проверкой в одно из увеселительных заведений на Гороховой улице. На момент прибытия силовиков в помещении находились 100 посетителей.

При осмотре полицейские обнаружили около 20 сброшенных пакетиков с наркотиками. Также они нашли три 10-литровых баллона с закисью азота у барной стойки. Трех человек забрали в отделение. По данным издания, они были под воздействием запрещенных веществ.