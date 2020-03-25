25 марта 2020, 10:56
Полицейские нашли насильников спустя 14 лет в Петербурге
Полицейские раскрыли преступление 14-летней давности. Двое неизвестных изнасиловали девушку ночью у дома № 66 по набережной Обводного канала Санкт-Петербурга. Об этом написал сайт «Невские новости».
Преступники подошли к жертве, угрожая ножом, украли телефон и изнасиловали. Инцидент произошел в 2006 году.
Спустя 14 лет сотрудники правоохранительных органов нашли насильников по генетическому профилю. Одного из них, мужчину 39 лет, задержали на Северном проспекте. Второй насильник умер.