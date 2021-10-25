Полицейские нашли наркотики в машине жителя Оренбурга

Сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Оренбурга, в машине которого оказались наркотики. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Сотрудники ППС на улице Рыбаковской остановили автомобиль, за рулем которого находился 45-летний местный житель. В ходе досмотра в салоне машины нашли пакетик с неизвестным содержимым, который мужчина при виде полицейских кинул на заднее сиденье. Экспертиза показала, что в пакете был синтетический наркотик массой 1,67 грамма. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.