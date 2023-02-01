Происшествия 01 февраля 2023, 18:28 Полицейские нашли мошенницу, обманувшую жительницу Перми на сайте объявлений

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Сотрудники полиции в Перми раскрыли уголовное дело о мошенничестве на сайте объявлений. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

Местная жительница зашла на сайт объявлений для покупки собаки породы доберман. Она списалась с некой женщиной и перевела ей 11 тысяч рублей, после чего продавщица перестала отвечать на сообщения и пропала.

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Жертва мошенницы обратилась в полицию. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.