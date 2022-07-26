Полицейские нашли гашишное масло при обыске у местного жителя в Курганской области

Полицейские при обыске в доме жителя Курганской области нашли наркотическое вещество — гашишное масло, а также приспособления для его приготовления. Об этом рассказало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Полиция задержала подозреваемого — 32-летнего ранее судимого мужчину. По его словам, запрещенное вещество без его ведома изготовил брат хозяина дома — 24-летний житель села Глядянское. Его также задержали, в ходе допроса молодой человек признал вину. Возбуждено уголовное дело.