Происшествия 06 января 2023, 17:39 Полицейские нашли арсенал с 1000 патронов ВСУ в Херсонской области МВД: склад с боеприпасами ВСУ обнаружили в Херсонской области Telegram

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Сотрудники полиции обнаружили арсенал с боеприпасами в Голой Пристани Херсонской области. В ходе операции они изъяли более тысячи патронов и гранаты, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.

«Полицейские нашли хранившиеся патроны калибра 5,45 и 7,62 миллиметра общим числом 1013 штук. Там же находились три корпуса ручных гранат и взрыватель. Изъятое передали специалистам для исследования», — уточнили в ведомстве.

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Арсенал с боеприпасами находился в заброшенном доме в городе Голая Пристань. Правоохранители установят причастных к его размещению в здании.

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В Херсонской области регулярно проводят комплексную работу по изъятию оружия и боеприпасов. В ведомстве напомнили, что незаконное хранение оружия, патронов и взрывчатых веществ грозит уголовной ответственностью.

Ранее правоохранители нашли крупный тайник с боеприпасами, предназначенными для ВСУ, неподалеку от населенного пункта Антоновка. Боевики хранили в нем более 12 снарядов, противопехотные мины и более 240 патронов для различного оружия.